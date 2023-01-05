Житель села Столбище в Татарстане стал одним из первых пострадавших от пиротехники в 2023 году

Фото: скриншот видео ТНВ

В 2023 году одним из первых пострадавших от пиротехники стал житель села Столбище Лаишевского района Татарстана. В первый день нового года его на скорой привезли в офтальмологическую больницу. Осмотр врачей выявил у мужчины ожог роговицы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это не единственный случай небезопасного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь. Так, на детской площадке одного из домов по улице Сафиуллина в Казани местные жители хотели запустить салют, но вместо красочного представления чуть не устроили пожар.

Вместо того чтобы полететь в небо, снаряды изменили свое направление и начали бить в балкон на шестом этаже многоквартирного дома. Обошлось без серьезных последствий.

— Слава Богу, были окна закрыты. Искра же в принципе могла попасть и загореться, — рассказала телеканалу ТНВ жительница дома.

Похожий случай произошел и в Набережных Челнах. Там в балкон квартиры на пятом этаже угодила петарда. В этот раз тоже обошлось без пожара и жертв, оказались повреждены лишь оконная рама и стекла.

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Артем Гафаров