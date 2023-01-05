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Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и начал снижение в сторону Уфы

17:10, 05.01.2023 2
Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и начал снижение в сторону Уфы
Фото: pxhere.com

Пассажирский Boeing, который выполнял рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск, почти через 1,5 часа после вылета подал сигнал бедствия и начал снижение в сторону Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ориентировочно, он должен приземлиться уже в эти минуты.

Согласно данным flightradar24, борт принадлежит авиакомпании «Победа». Ориентировочное время посадки — 19.10 по местному времени, или 17.10 мск. О причинах ЧП не сообщается.

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Артем Гафаров
Происшествия Башкортостан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 янв
    Хоть бы все завершилось благополучно
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  • Анонимно 05 янв
    Скоро приземлится уже
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