МИД России: Италия не может быть гарантом мирного процесса между Москвой и Киевом

В МИД России, отвечая на вопрос СМИ касательно готовности Италии выступить «гарантом» мирного урегулирования на Украине, заявили, что страна, занявшая «недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию», не может быть посредником между Москвой и Киевом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. Об этом говорили папа римский Франциск, президент Франции Э. Макрон, президент Турции Эрдоган и другие главы государств и правительств, политики и общественные деятели. Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются «вклиниться» в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, страна, которая не только «поддерживает кровавый киевский режим, но и оказывает ему существенную военную и военно-техническую помощь», не может быть «гарантом» мирного процесса.

— Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией, — отметила представитель МИД.

Фото: pixabay.com

Захарова выразила мнение, согласно которому «очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее» в качестве «честного брокера».

Она заявила, что европейским «псевдомиротворцам» следует прекратить военную поддержку Киева и сосредоточить свои усилия на более твердой и требовательной работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «неоднократно озвучивал свое полное неприятие мирного урегулирования конфликта, а 30 сентября 2022 г. и вовсе подписал указ об отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее Россия отказалась вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что на таких условиях российская сторона вести переговоры не намерена.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова