В Казани за 3 января задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Казани произошло 93 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Управлении ГИБДД по городу. Одно из них с пострадавшими (столкновение).

Отметим, что сотрудники автоинспекции задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три гражданина.

Фото: управление ГИБДД по Казани

Заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин рассказал, что за последние четыре года количество ДТП в период новогодних праздников приобрело тенденцию к снижению.

По его словам, Госавтоинспекцией столицы Татарстана был проведен анализ аварийности в период с 25 декабря по 25 января 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Согласно ему, в промежуток с декабря 2021-го по январь 2022-го число погибших возросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В среднем за указанные периоды наибольшее количество ДТП произошло по причине столкновений (45%) и наездов на пешеходов (37%).

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Илина Хакимова