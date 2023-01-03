Кабмин Татарстана утвердил предоставление субсидий горбольнице №12 за открытие временного COVID-госпиталя
Кабмин Татарстана утвердил предоставление субсидий из регионального бюджета республики АО «Городская клиническая больница №12» на возмещение недополученных доходов в связи с открытием в учреждении временного COVID-госпиталя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Распорядителем средств является Минздрав Татарстана. Для получения субсидии больнице необходимо отправить заявку, которая должна содержать копии документов, подтверждающих открытие госпиталя. Кроме того, АО должно соответствовать нескольким обязательным пунктам:
- Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов или неполное отсутствие в случае, если задолженность не превышает 300 тысяч рублей.
- Соискатель не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением присоединения к нему гранта другого юридического лица).
- В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере соискателя.
- Соискатель гранта не должен быть иностранным юридическим лицом или российским, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%.
- Не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.
Результатом предоставления субсидии является объем компенсации за неиспользованные отпуска, выплаченной работникам по состоянию на 31 декабря 2022 года. Размер субсидии устанавливается Кабинетом министров.
Городская клиническая больница №12 в Казани перестала работать как COVID-госпиталь в сентябре 2020 года.
В Татарстане за первое полугодие 2022 года реабилитацию после перенесенного COVID-19 прошли 923 человека.
С этого года второй этап медицинской реабилитации пациентов проводится в условиях круглосуточных стационаров двух медицинских организаций — ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Казани, ООО Санаторий «Нехама». Третий этап медицинской реабилитации проводится в условиях дневных стационаров пяти медицинских организаций: ГАУЗ «Городская поликлиника №21» Казани, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (Набережные Челны), ГАУЗ «Городская поликлиника №7» (Набережные Челны), ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3».
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