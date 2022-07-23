За первое полугодие 2022 года в Татарстане реабилитацию после COVID-19 прошли более 900 человек

В Татарстане за первое полугодие 2022 года реабилитацию после перенесенного COVID-19 прошли 923 человека. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

С этого года второй этап медицинской реабилитации пациентов проводится в условиях круглосуточных стационаров двух медицинских организаций — ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Казани, ООО Санаторий «Нехама». Третий этап медицинской реабилитации проводится в условиях дневных стационаров пяти медицинских организаций: ГАУЗ «Городская поликлиника №21» Казани, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (Набережные Челны), ГАУЗ «Городская поликлиника №7» (Набережные Челны), ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также третий этап медицинской реабилитации с этого года осуществляется на базе 17 медицинских организаций, имеющих лицензию на медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.

— За I полугодие 2022 года второй этап медицинской реабилитации прошли 67 пациентов, третий этап — 856 пациентов.

Поясним, что медицинская реабилитация первого этапа проходила в условиях временных инфекционных госпиталей, развернутых на территории республики.



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Татьяна Леухина