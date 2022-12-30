В Совбезе Белоруссии рассказали, будут ли они увеличивать совместную с Россией группировку войск

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Решения об увеличении группировки войск России и Белоруссии будут приниматься в зависимости от ситуации. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

— Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые «горячие головы», — сказал Вольфович изданию «Sputnik Беларусь».

Он отметил, что развертывание группировки на территории Белоруссии идет по ранее утвержденному плану. По его словам, на сегодняшний день она «достаточна и адекватна складывающейся обстановке».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко в октябре договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск». В ее основе — белорусские части.

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Айрат Назипов