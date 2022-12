Steam назвал лучшие игры 2022 года на ПК

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam представил рейтинг с лучшими играми 2022 года на ПК. Топ лучших игр представлен на сайте сервиса.

Рейтинг аналитики составляли исходя из разных критериев. К примеру, самыми востребованными среди геймеров играми по числу одновременных игроков стали: Lost Ark, Dying Light 2 Stay Human, Duck, PUBG: Battlegrounds, Goose Goose, Destiny 2, а также Elden Ring. В каждую из них было зафиксировано по 240 тысяч геймеров одновременно.

Среди игр, представленных в рейтинге по размеру валовой выручки, оказались: Naraka: Bladepoint, Dying Light 2 Stay Human, Elden Ring, PUBG: Battlegrounds и Apex Legends.

В число новинок 2022 года по размеру валовой выручки вошли следующие: V Rising, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Call of Duty: Modern Warfare II, Warhammer 40,000: Darktide, Dying Light 2 Stay Human, а также Total War: Warhammer III.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

Лучшими играми раннего доступа по размеру валовой выручки назвали: Dread Hunger, Grounded, PowerWash Simulator, Foxhole, Rogue Legacy 2, Vampire Survivors, а также другие.

По мнению аналитиков, главными VR-эксклюзивами в 2022 году стали игры: Half-Life: Alyx, VTOL VR, After the Fall, SUPERHOT VR, Into the Radius VR, а также Blade and Sorcery.

Лидерство в категории игр на Steam Deck по количеству ежедневных активных игроков заняли: Hades, Stray, Marvel’s Spider-Man Remastered, Vampire Survivors, Persona 5 Royal, Cyberpunk 2077 и прочие.

Напомним, что 22 декабря японская компания PlayStation в своем официальном блоге подвела итоги традиционного голосования PS Blog Game of the Year Awards, в котором игроки выбирали лучшие игры 2022 года. В номинации «Лучший новый персонаж» первое место занял Тор из игры God of War Ragnarok. Она же победила как «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучший саундтрек», Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучшее повествование» и «Лучшее использование DualSense».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов