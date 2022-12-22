Геймеры назвали лучшие игры 2022 года на PlayStation

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Японская компания PlayStation в своем официальном блоге подвела итоги традиционного голосования PS Blog Game of the Year Awards, в котором игроки выбирали лучшие игры 2022 года. Голосование происходило по нескольким номинациям.

В номинации «Лучший новый персонаж» первое место занял Тор из игры God of War Ragnarok. Она же победила как «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучший саундтрек», Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучшее повествование» и «Лучшее использование DualSense».

Также God of War Ragnarok завоевала звание лучшей игры для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В категории «Лучший мультиплеер» первое место отдали игре Call of Duty Modern Warfare II. Игра Call of Duty: Warzone 2.0 оказалась лидером в номинации «Лучшая поддержка игры».

Также геймеры посчитали, что Gran Turismo 7 достойна победы в номинации «Лучшая спортивная игра». Помимо этого, Stray стала победителем в номинации — «Независимая игра года». Uncharted: Legacy of Thieves Collection — «Лучшее переиздание». Hogwarts Legacy победила в номинации «Самая ожидаемая игра 2023 года»



Напомним, осенью 2021 года в Татарстане прошла конференция CyberPank, на которой собрались любители компьютерных, настольных, мобильных игр, их будущие разработчики и все неравнодушные к компьютерному миру. На территории IT-парка желающие могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями, прикупить комиксы и другую атрибутику. Центральным событием на мероприятие стал турнир киберспортсменов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов