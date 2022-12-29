Десятибалльные пробки на дорогах Казани держатся 2 часа

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Пробки 10 баллов на дорогах Казани держатся уже 2 часа. Сложная ситуация в центре города и на мосту «Миллениум».

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:25, пробки наблюдаются на улицах Пушкина, Николая Ершова, Родины, Аделя Кутуя, Гвардейской, Московской, Право-Булачной, Бурхана Шахиди, проспекте Победы.

Затруднено движение на дорогах по улицам: Право-Булачной, Ташаяк, Саид-Галеева, Декабристов, Челюскина, Комиссара Габишева и других. Также пробка образовалась на Кремлевской и Кировской дамбах.

Источник: «Яндекс.Карты»

С 11 часов на казанских дорогах наблюдались 7-балльные пробки. Ближе к часу дня они достигли 9 баллов, а в 16 часов — 10 баллов.

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Татьяна Демина