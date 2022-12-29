«Ростелеком» обеспечил 10 сел в Татарстане высокоскоростным мобильным интернетом

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» одновременно запустил базовые станции в селе Балтачево Камско-Устьинского района и в селе Шама Алексеевского района Татарстана. Сельчане получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету стандарта 4G и голосовой связи.

Павел Гонцов, директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Жители села получили возможность дистанционно учиться, пользоваться телемедициной, общаться с родными и близкими в мессенджерах или социальных сетях. Мы рады, что участвуем в этом социально значимом проекте и приближаем столь долгожданное для сельчан событие».

В этом году «Ростелеком» построил базовые станции в 10 селах Татарстана, где нет сотовой связи и мобильного интернета. Еще 32 населенных пункта получат высокоскоростной мобильный интернет в первом полугодии 2023 года.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«В интернете есть отличный контент, много хороших и популярных книг, фильмов. Благодаря высокоскоростной связи жители сел будут получать такой же классный контент как население мегаполисов. Порой сельскими жителями интернет ценится намного выше, потому что городской житель избалован — в городе интернет есть уже давно».

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Синергия технологий открывает перед жителями новые возможности: смотреть и загружать видеоконтент в высоком разрешении, даже в формате UltraHD. Мы обеспечиваем стабильную, качественную голосовую связь и высокую скорость мобильной передачи данных даже в деревнях, удаленных от районных центров».

Базовые станции строятся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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