Астрономы КФУ вместе с учеными ИКИ РАН обнаружили новый класс галактик

Около 500 галактик с активными ядрами, обладающими необычными свойствами, были открыты учеными кафедры астрономии Института физики Казанского федерального университета и Института космических исследований Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Новый класс галактик удалось найти во время анализа каталога космических объектов, излучающих в рентгене. Этот каталог включает 173 тысячи звезд и создан на основе данных рентгеновского телескопа еРОЗИТА, запущенного в 2019 году орбитальной обсерваторией «Спектр-Рентген-Гамма». Ее задача — составить новую детальную карту Вселенной.

Обнаруженные галактики с активными ядрами отличаются от всех ранее известных тем, что имеют неожиданно большие собственные движения. Как объяснил ученый КФУ Ильфан Бикмаев, собственное движение — это угловое перемещение источника на небесной сфере за один год, оно измеряется в тысячных долях угловой секунды. Считается, что галактики и квазары должны иметь нулевые значения собственных движений из-за их чрезвычайной удаленности от нашей Галактики.

Фото: hubblesite.org

— Осенью 2022 года была организована наблюдательная программа на российско-турецком телескопе РТТ-150 в КФУ. Результаты наблюдений оказались ошеломляющими — 18 из 19 исследованных источников продемонстрировали внегалактическую природу и оказались активными ядрами галактик, находящимися в среднем на красных смещениях z = 0.05 — 0.25. Это соответствует расстояниям в 1—3 миллиарда световых лет от нас, — сказал Бикмаев.

Как добавил ученый, в 2023 году ученые и астрономы продолжат исследования внегалактических источников с аномально большими собственными движениями на высокоточном наблюдательном комплексе телескопа РТТ-150.

Напомним, что в ноябре космический телескоп NASA Джеймса Уэбба обнаружил яркие ранние галактики, которые до сих пор были скрыты от глаз человечества. В том числе была найдена и та, которая, возможно, образовалась всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва.



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Айрат Назипов