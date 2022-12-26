В Татарстане выявили 72 новых участка, пригодных для жилищного строительства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала декабря в Татарстане с помощью сервиса «Земля для стройки» выявили 20 новых земельных участков, пригодных для жилищного строительства. Всего в республике находится 72 таких участка общей площадью более 120 гектаров, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Большая часть земельных участков расположена в Пестречинском районе республики. Есть также участки в городе Нижнекамске, Арском, Аксубаевском, Актанышском, Зеленодольском, Нурлатском, Кукморском, Агрызском, Камско-Устьинском и Тетюшском, Елабужском, Дрожжановском, Рыбно-Слободском, Тукаевском районах и в Набережных Челнах.

— Благодаря сервису «Земля для стройки» пользователи могут оперативно найти подходящий земельный участок и получить о нем исчерпывающую информацию, а также приобрести его, обратившись в орган местного самоуправления. Вдобавок цифровой ресурс поможет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность, увеличивать объемы строительства и инвестиций, — сказал руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также, по данным ведомства, в этом году только в Пестречинском районе РТ с помощью сервиса привлекли уже 20 участков под строительство жилья. На конец года общее количество уже вовлеченных участков составило 51, общей площадью около 245 гектаров. Из них 44 участка — для индивидуального жилищного строительства, 7 — для строительства многоквартирных домов.

Напомним, что за первые 11 месяцев 2022 года в Татарстане было построено и введено в строй 15 тысяч домов с общей площадью жилых помещений чуть более 3 млн квадратных метров. Такие показатели оказались на 117,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов