Скончался певец и композитор Александр Шевченко
Певец и композитор Александр Шевченко, в 1990-х солист группы «Зодчие», скончался сегодня на 62-м году жизни, сообщается на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Шевченко был солистом группы «Зодчие» в 1989—1991 годах, после чего стал заниматься сольной карьерой. Широкой публике он известен прежде всего как автор хита «Будет все, как ты захочешь». За нее Шевченко получил премию «Золотой граммофон» в 1997 году.
Композиции Шевченко в разное время пели такие исполнители, как Алсу («Зимний сон» и «Первый снег»), Жасмин («Прыгала через огонь», «Ты далеко»), Ирина Аллегрова («Без вины виновата я»). Песни Шевченко исполняют Данко («Делай раз»), Татьяна Овсиенко («Две ночи и два дня»), Николай Трубач («Семь июльских дней») и др.
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