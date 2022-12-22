Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций — исследование билайн

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 94% опрошенных казанцев. При этом 39% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

Среди возрастной категории 18 лет — 24 года зарождается «молодая» праздничная традиция: 17% респондентов в Казани отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это более чем в два раза больше, чем в возрастной категории 25—35 лет, и в 5 раз больше, чем в остальных категориях. А каждый четвертый опрошенный казанец этого возраста готовит новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в Сети в качестве инструкций.

Практически каждый третий респондент в возрасте 25—34 лет с помощью мобильного интернета смотрит новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах, что значительно больше, чем это делают представители других возрастов.

Респонденты в возрасте 35—44 лет в Казани больше остальных любят поздравлять своих близких в мессенджерах через отправку праздничных открыток (48%).

А казанцы в возрасте от 45 до 54 лет из всех новогодних традиций больше всего выбирают звонок родным и друзьям, а также публикуют фотографии своих праздничных блюд в социальных сетях.

Среди опрошенных старше 55 лет в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошли звонок по видеосвязи, отправление сообщений и открыток в мессенджерах (по 43%).

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (48% против 28%), а мужчины чаще женщин ходят в гости в январские праздники (26% против 10%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 63% опрошенных казанцев пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (49%) и видео (28%). По телефону поздравляют меньше — 38% респондентов, а 45% — используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 67% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта — ее выбрали 6% опрошенных казанцев.

Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: половина респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях.

Качество связи за городом при этом устраивает 75% казанцев, у 25% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн в Татарстане выросла в 3 раза.

*Исследование было проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Волгограде, Ставрополе, Казани, Екатеринбурге, Томске, Иркутске, Хабаровске. Количество респондентов — 1 000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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