Главное о коронавирусе на 22 декабря: Шойгу про борьбу с COVID-19, в Китае недостаточный уровень вакцинации
Новые случаи заражения COVID-19 в Татарстане
- По данным на 21 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 98 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 488 случаев COVID-19. Кроме того, 95 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 412 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.
Врач-инфекционист не исключил роста заболеваний после новогодних праздников
- Врач-инфекционист и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов не исключил роста заболеваний гриппом и ОРВИ после новогодних праздников. Специалист также отметил, что в этом году россиянам угрожает наряду с гриппом и COVID-19. Помимо этого угрозу представляют риновирус и респираторно-синцитиальный вирус, отмечает Конавалов. По его мнению, обстановка сейчас сложная. В качестве профилактики вирусных заболеваний врач рекомендует носить маску или респиратор, мыть руки.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы смогли избежать вспышки заболеваемости во время шестой волны COVID-19. Он рассказал, что такого результата удалось достичь благодаря системной борьбе с коронавирусом, которая организована в минобороны России.
В Индии четыре человека заразились опасным подвариантом-штамма COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 655 204 982 раз, 6 672 225 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 184 506). На второй строчке — Индия (44 677 739), на третьей — Франция (39 229 380), на четвертой — Германия (37 136 414), на пятой — Бразилия (36 044 441).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 089 340). За ними следуют Бразилия (692 461), Индия (530 681), Россия (385 248, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 834).
За время пандемии была сделана 13 112 866 506 инъекция вакцины против коронавируса
- Долгое отсутствие обоняния у некоторых пациентов, которые переболели COVID-19 может быть связано с развитием аутоимунной реакции, заставляющей иммунные клетки бить по обонятельным эпителиям носа. К такому открытию пришли американские молекулярные биологи. Специалисты отмечают, что обоняние у пациентов возвращается через пару недель, сразу после завершения острой фазы вируса. Также биологи связывают влияние COVID-19 на организм пациента с развитием аносмии. Ученые выразили надежду, что дальнейшие исследования в области этого вопроса помогут найти решения, результатом которых будет быстрое восстановление обоняния у пациентов.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в борьбе с COVID-19 еще много неопределенности. При этом он отметил, что сейчас ситуация по пандемии коронавируса несколько лучше, чем была на ранних стадиях волны нового штамма COVID19. Глава ВОЗ также обратил внимание на проблему недостаточной вакцинации. По словам специалиста, из-за этого многие люди подвергаются рискам заболевания и погибают.
- Уровень вакцинации в Китае недостаточен, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Вместе с тем он призвал повысить уровень вакцинации населения Китая. При этом Райан также отметил, что в последнее время КНР достигла значительного прогресса в этом вопросе. Он подчеркнул, что за последние несколько недель уровень вакцинации вырос на 600%. В заключение специалист рассказал, что сейчас в Китае используются вирусные и инактивированные вакцины.
- В Индии минимум четыре человека заразились опасным подвариантом штамма коронавируса BF.7. По информации телеканала NDTV, случаи заболевания выявили в западном штате Гуджарат и восточном штате Одиша. По этой причине, минздрав страны призвал граждан Индии носить маски в местах массового скопления людей, а также рассказал о предстоящих, еженедельных проверках в связи с этой ситуацией.
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