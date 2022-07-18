В Татарстане могут начать реализовывать пилотный проект о помощи инвалидам с психическими расстройствами

В Татарстане могут начать реализовывать пилотный проект «Сопровождаемое проживание инвалидов с психическими расстройствами». Проект постановления появился на официальном интернет-портале республики.

Реализовывать его планируется в 2022—2024 годах. С соответствующим предложением выступило Минтруда Татарстана.

Право на получение социальных услуг по сопровождаемому проживанию имеют инвалиды в возрасте от 18 до 50 лет с психическими расстройствами, принятые на социальное обслуживание в дома-интернаты республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для инвалидов организуют проживание малыми группами (от четырех до семи человек) в отдельных жилых помещениях, находящихся в их собственности или предоставленных им на условиях социального найма, в арендуемых поставщиком социальных услуг специализированных жилых помещениях Госжилфонда при президенте Татарстана.



Соцработники будут помогать готовить пищу, покупать лекарства, оплачивать счета, оказывать помощь в оформлении и восстановлении документов, следить за состоянием здоровья, организовывать досуг.

В апреле уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», чтобы иметь возможность контролировать людей с нарушениями психики, которые потенциально могут быть опасны для окружающих.



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Татьяна Леухина