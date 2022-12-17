Кадыров сообщил об успешной атаке по «натовским силам» в зоне СВО

Фото: telegram-канал Рамзана Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале об успешной атаке по «натовским силам» в зоне СВО. По его словам, действия наших бойцов раз за разом заставляют их нести существенные потери.

— Вот и на этот раз батальон «Запад-АХМАТ» МО РФ под командованием дорогого брата, боевого офицера Исмаила Агуева, провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу, — написал Кадыров.

Такие же успехи, отметил глава Чечни, делают и другие российские подразделения в зоне своей ответственности.



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Артем Гафаров