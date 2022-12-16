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«Как развлечься в праздники?»: расписание открытия елок в парках и скверах Казани

20:35, 16.12.2022
«Как развлечься в праздники?»: расписание открытия елок в парках и скверах Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дирекция парков и скверов Казани опубликовала расписание открытия елок. Казанцев ждут представления с участием Деда Мороза, а также крио-шоу.

  • 19 декабря казанцев ожидает новогодняя программа в парке им. Урицкого. Мероприятие начнется ровно в 18:00.
  • 20 декабря открытие пройдет в парке им. Горького. Начало в 18:30.
  • 21 декабря казанцев ожидает новогоднее мероприятие в парке на ул.Мира. Начало в 17:00. Также развлекательная программа состоится в парке у ЖК «Салават купере». Здесь мероприятие начнется в 18:00.
  • 22 декабря елку откроют в парке «Крылья Советов» — в 17:30. Помимо этого в 18:00 около экстрим-парка «Урам» (на набережной Казанки) для горожан поставят экоелку.
  • 23 декабря в 17:00 — на территории парка «Сосновая роща».
Фото: Максим Платонов
  • 24 декабря казанцы смогут поучаствовать в новогодней культурной программе, которая пройдет на бульваре «Ак чэчэклэр». Старт мероприятия 16:00.
  • 25 декабря праздничные мероприятия для казанцев пройдут в парке «Континент». Начало праздничной программы в 16:00.
  • 27 декабря новогодняя программа пройдет в парке «Калейдоскоп». Старт мероприятия в 18:00
  • 29 декабря для казанцев новогодняя программа будет организована на территории бульвара по ул.Фучика.

Также развлекательную программу организуют на Казанке.

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Антон Гаврилов
ОбществоКультура

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