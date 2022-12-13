На Казанке в зимние праздники будет организована развлекательная программа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этой зимой на Казанке пройдут активные культурная и спортивная программы, направленные на активацию территорий вокруг реки, поддержку здорового образа жизни и экопросвещение казанцев.

18 декабря в 11:00 будет организована лыжная экскурсия. Место встречи: площадка между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта.

На территории будущего парка «Спортивный» состоится прогулка на лыжах с экскурсоводом, на которой инструктор поставит правильную технику катания на лыжах, а экскурсовод расскажет о природных особенностях и биоразнообразии территории.



22 декабря в 18:00 пройдет торжественное открытие «Экоелки от Данафлекс». Место встречи: Набережная Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «Урам».

В Казани состоится открытие первой в городе экологичной елки. Ее высота — 4 метра, а будет она сделана из вторсырья, в том числе и из мишуры, которую казанцы сдавали на переработку в рамках акции «Да, мишура!».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

24 декабря в 11:00 все желающие смогут попробовать себя в хайкинге. Место встречи: парковка под мостом «Миллениум».

Хайкинг — спортивная ходьба со скандинавскими палками. Прогуляться зимой можно будет по заповедному лесу Русско-Немецкой Швейцарии — будущего экологического парка в самом центре, входящего в Стратегию Казанки. Участников, помимо здорового и активного выходного с инструктором, будет также ждать и экскурсия от биолога.



4 января в 11:00 можно поиграть в зимний волейбол. Местто встречи: волейбольная площадка экстрим-парка «Урам».



Организаторы сообщают, что в этом году в игре участие будут принимать смешанные команды.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

6 января в 11:00 состоится экскурсия на судне на воздушной подушке по Казанке. Место встречи: территория будущего парка «Манзара» (пляж «Нижнее Заречье») — ул. Односторонка Гривки, 1в, 1 к.



Прогулка на катере на воздушной подушке позволит полюбоваться зимними пейзажами Казанки, а гиды расскажут об экологических и исторических особенностях мест во время остановок, где участники также смогут сделать фотографии на память.



8 января в 11:00 пройдет мастер-класс по управлению кайтами на территории будущего парка «Манзара». Место встречи: пляж «Нижнее Заречье» — ул. Односторонка Гривки, 1в, 1 к.



На береговой линии с видом на Кремль в будущем парке «Манзара» можно будет научиться управлять кайтом — он предназначен для передвижения по поверхности воды или по снегу. Мастер-класс проведут опытные инструкторы.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

И, напоследок, 21 января в 12:00 состоится турнир по игре в снежки на набережной Казанки. Место встречи: набережная Казанки у экстрим-парка «Урам».



На площадке будут организованы базы для команд. Главная цель — захватить флаг противника на противоположном конце площадки и поднять его над головой.На мероприятии также будет фудкорт, музыкальное сопровождение и параллельные активности для болельщиков. В турнире смогут принять участие 12 команд (представители креативных сообществ и все желающие горожане) по предварительной регистрации.

Напомним, уже 16 декабря в парках и скверах Казани стартует новогодняя программа. Она продлится до середины января. Культурная программа будет включать в себя 111 мероприятий.

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Илина Хакимова