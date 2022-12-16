ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом

ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом чемпионата мира. Об этом сообщает CNN.



Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Международной федерации футбола показать его видеообращение перед финальным матчем между сборными Франции и Аргентины. Однако его просьба была отклонена. Ранее ФИФА уже призывала не политизировать футбол на этом чемпионате мира.



Президент федерации Джани Инфантино заявлял, что ФИФА прекратила некоторые «политические заявления» в Катаре для того, чтобы фанаты могли полностью погрузиться в игру.

— Мы — глобальная организация, и мы никого не дискриминируем. Мы защищаем ценности, мы защищаем права человека и права каждого на чемпионате мира. У этих фанатов и миллиардов, смотрящих по телевизору, свои проблемы. Они просто хотят смотреть 90 или 120 минут, не думая ни о чем, а просто наслаждаясь моментом удовольствия и радости. Мы должны дать им момент, когда они смогут забыть о своих проблемах и насладиться футболом — сказал Инфантино.

Напомним, международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вопрос о сокращении длительности матча с 90 до 60 минут.



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Диана Фатыхова