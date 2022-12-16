Утвержден эксперимент по дистанционному мониторингу здоровья, в котором будет участвовать Татарстан

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Власти утвердили программу экспериментального правового режима по сбору и обработке сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан «Персональные медицинские помощники», эксперимент будет проходить в том числе на территории Татарстана. Об этом говорится в постановлении на интернет-портале правовой информации.



— Утвердить прилагаемую программу экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан в отношении реализации инициативы социально-экономического развития РФ «Персональные медицинские помощники», — сказано в тексте документа.

Кроме Татарстана, эксперимент пройдет в Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях. Предполагается, что он будет проходить в течение двух лет.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

О том, что Татарстан станет участником медицинского эксперимента по дистанционному мониторингу здоровья с помощью носимых устройств, стало известно в августе.

Отмечалось, что с помощью платформы можно создать комплексную федеральную экосистему дистанционного мониторинга здоровья и проводить автоматизированный мониторинг жизненно важных параметров здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

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Маргарита Головатенко