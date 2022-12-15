Исследование: большинство жителей Казани — кошатники

Сервисом «Пакет» от X5 Group вместе с цифровой платформой Dialog.X5 Insights было проведено исследование, корм для каких питомцев чаще всего россияне покупают в магазине и какому виду отдают большее предпочтение: сухому или консервам.



По данным аналитиков, абсолютное большинство россиян в городах миллионниках являются кошатниками:

87% россиян покупают корм для кошек

13% россиян покупают корм для собак

Также исследователи составили топ-5 городов по продажам еды для кошек: Москва (42%), Санкт-Петербург (19%), Воронеж (5%), Казань и Самара — по 4% каждая.

Фото: flickr.com

Эксперты выяснили, что свое предпочтении покупатели единогласно во всех городах отдают консервам для кошек, в то время как популярность сухого корма — почти в 3,5 раза ниже влажного. Так, например, за 30 ноября 2022 года 77% чеков составили консервы для кошек, в то время как сухой корм — только 23%.

О том, почему большинство кошек спят в ногах у своего хозяина рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева — подробнее читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова