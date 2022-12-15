Жителя Бугульмы подозревают в избиении мужчины до смерти

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Следственными органами Следкома России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении бугульминца.

Известно, что еще 13 декабря в квартире одного из домов на улице Петровской города Бугульмы обнаружено тело 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. Кроме того, из квартиры были похищены мобильный телефон потерпевшего, телевизор и продукты.



По подозрению в совершении преступления задержали 45–летнего местного жителя, в квартире которого нашли похищенные вещи. По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары руками в область головы, после чего скрылся.

Причастность к совершению преступления бугульминец признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на становление всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время сотрудники Следкома по РТ обратятся в суд с ходатайством об аресте 21-летней жительницы Камско-Устьинского района, сын которой на шестом месяце жизни попал в больницу с тяжелыми травмами. Сегодня мать задержали по подозрению в его истязании, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



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Илина Хакимова