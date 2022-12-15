Минобороны: российские солдаты в ходе СВО чаще всего получают минно-взрывные ранения

Фото: кадр видео Минобороны

В ходе специальной военной операции на Украине, российские солдаты в основном получают минно-взрывные раны, которые занимают около 70% среди общего числа ранений. Об этом сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.



— По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная, — цитирует слова Тришкина «РИА Новости».

Он также уточнил, что при всем этом наблюдается снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелых состояниях. Тришкин рассказал, что в первые три месяца СВО их поступало 27% от общего числа, сейчас же поступает 24%. Он отметил, что примерно половина всех пациентов в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

В начале декабря член СПЧ Ян Власов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что не хватает специалистов по полевой медицине, не хватает перевязочных материалов. Путин указал — Минобороны считает, что в целом эта работа поставлена на должном уровне. Однако сообщил, что обратит внимание коллег из Минобороны и будет добиваться того, чтобы эта работа была исполнена.

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Илина Хакимова