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Президент России назвал регионы с самой низкой рождаемостью — Татарстана в списке нет

17:11, 15.12.2022
Президент России назвал регионы с самой низкой рождаемостью — Татарстана в списке нет
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин назвал регионы страны, где самый низкий показатель рождаемости. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В рейтинг таких регионов вошли: Смоленская, Ленинградская, Рязанская, Пензенская области и Республика Мордовия. Татарстана в этом списке нет.

— Нужно посмотреть, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране. Что является причиной? В соседних регионах более-менее прилично, а в этих почему-то сбои идут, — сказал глава государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент поручил ответственным лицам обратить на это внимание и выработать предложения по исправлению ситуации.

На данный момент президент страны принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прямую трансляцию можно увидеть на нашем youtube-канале.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов
Общество

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