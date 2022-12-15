Президент России назвал регионы с самой низкой рождаемостью — Татарстана в списке нет
Президент России Владимир Путин назвал регионы страны, где самый низкий показатель рождаемости. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В рейтинг таких регионов вошли: Смоленская, Ленинградская, Рязанская, Пензенская области и Республика Мордовия. Татарстана в этом списке нет.
— Нужно посмотреть, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране. Что является причиной? В соседних регионах более-менее прилично, а в этих почему-то сбои идут, — сказал глава государства.
Президент поручил ответственным лицам обратить на это внимание и выработать предложения по исправлению ситуации.
На данный момент президент страны принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прямую трансляцию можно увидеть на нашем youtube-канале.
В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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