В Татарстане до конца года построят восемь остановочных платформ для пригородных поездов
В Татарстане до конца 2022 года построят восемь остановочных платформ пригородного железнодорожного транспорта — на Куйбышевской и Горьковской железных дорогах, такие планы озвучили в Миндортрансе региона.
На тех же железных дорогах ожидается капитальный ремонт 27 платформ. Также в планах на 2023—2024 годы провести ремонт еще 13 платформ и построить еще пять платформ.
В октябре в Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым