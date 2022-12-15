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В Татарстане до конца года построят восемь остановочных платформ для пригородных поездов

15:04, 15.12.2022
В Татарстане до конца года построят восемь остановочных платформ для пригородных поездов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане до конца 2022 года построят восемь остановочных платформ пригородного железнодорожного транспорта — на Куйбышевской и Горьковской железных дорогах, такие планы озвучили в Миндортрансе региона.

На тех же железных дорогах ожидается капитальный ремонт 27 платформ. Также в планах на 2023—2024 годы провести ремонт еще 13 платформ и построить еще пять платформ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В октябре в Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан

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