Казанским перевозчикам возместят недополученные доходы, связанные с перевозкой детей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани решили предоставить субсидии перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой детей мобилизованных горожан. Их выделят из муниципального бюджета.

Для получения субсидии необходимо пройти отбор. Объявление о его проведении разместят не менее чем за десять календарных дней до дня начала приема заявок.

Критерии отбора властями установлены следующие:

организация ведет деятельность по перевозке пассажиров в Казани по муниципальным контрактам на регулярные перевозки пассажиров автотранспортом по городским маршрутам и (или) свидетельству о работе на маршрутах регулярных перевозок при их осуществлении по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения;

организация перевозит детей граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы страны с территории Казани;

организация владеет материально-техническими средствами для осуществления перевозки жителей Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Размер субсидии исчисляется путем умножения фактического количества транзакций за отчетный месяц по специальным картам, выданным детям мобилизованных, на действующий тариф на перевозку пассажиров для оплаты проезда билетами длительного пользования «на 100 поездок» по каждому виду транспорта.



Напомним, в Казани дети призванных в ходе частичной мобилизации обеспечены бесплатным проездом. Для этого им выдали именные транспортные карты на период с 10 октября 2022-го по 31 мая 2023 года. Они дают право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта Казани детям возрастом от 8 до 18 лет (включительно), одним из родителей которых является гражданин, призванный на военную службу по мобилизации. Действие электронного проездного билета не распространяется на междугородние автобусные маршруты.



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Татьяна Демина