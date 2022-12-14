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Депутат и главный перевозчик Тукаевского района отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51

17:27, 14.12.2022
Депутат и главный перевозчик Тукаевского района отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51
Фото: chelny-biz.ru

Депутат и главный перевозчик Тукаевского района Татарстана Равил Тухбатуллин отказался давать показания на допросе по своему уголовному делу. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

По информации издания, фигурант сослался на статью 51 Конституции России («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»). На допрос в Следственный комитет его вызвали по делу о мошенничестве с социальными картами.

Депутат занимается регулярными пассажирскими перевозками. Во время проверки деятельности Минтранса республики сотрудники ФСБ обнаружили подозрительные манипуляции: с социальных карт при оплате проезда деньги списывались дважды. Повторная транзакция производилась через 2—3 минуты после первой.

Помимо Тухбатуллина, уголовное дело завели и на трех водителей его ИП. Все из Набережных Челнов.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВластьАвто Татарстан

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