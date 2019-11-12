«Роскосмос» представит мобильное приложение с фото Земли из космоса

«Роскосмос» разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса. Его планируется запустить в 2020 году.

«Сегодня мы в рамках НИРа уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с I квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис», — сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко.

Он рассказал, что приложение открывает доступ к геопорталу «Роскосмоса», а также к банку данных дистанционного зондирования Земли.

Также в будущем планируется поместить в хранилище встроенные инструменты, которые на выходе позволят получать не исходные данные съемки, а готовую информацию с любого спутника.

Заичко подчеркнул, что в рамках проекта «Цифровая земля» будет разрабатываться многослойное динамическое покрытие глобального, федерального, регионального и детального уровней. В онлайн режиме любому пользователю будет доступно изображение с любого космического аппарата в реальном масштабе времени, передает РИА Новости.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок, сделанный космонавтом Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции. На фото запечатлен дождь над островом Мадагаскар.

