В Казани для уборки дорог сегодня задействовали более 500 рабочих и 370 единиц спецтехники

В уборке снега с казанских улиц сегодня задействовали 581 дорожного рабочего и 370 единиц спецтехники, сообщили в исполкоме города.



В том числе были задействованы 69 комбинированных дорожных машин, 73 тракторные щетки, 75 самосвалов, 85 фронтальных погрузчиков и другие.

С улиц Казани накануне днем вывезли более 1,6 тыс. тонн снега. Для противогололедной обработки вчера использовали 165,6 тонны реагента и 573,2 тонны песко-соляной смеси. Всего на уборку дорог вышли 600 дорожных рабочих и 295 единиц техники.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря ожидаются ледяные дожди и сильный гололед: вероятно образование сильных гололедных отложений диаметром 20 мм и более.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко