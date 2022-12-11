В Татарстане в октябре родилось 3 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно данным официальной статистики, в октябре 2022 года в Татарстане на свет появились 3 тысячи детей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число новорожденных в октябре в Татарстане оказалось самым большим в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия, где родился 2 771 ребенок, на третьем — Нижегородская область (2 002), на четвертом — Самарская область (2 001). Пятерку лидеров замыкает Пермский край — 1 910 родившихся.

Последнюю строчку в ПФО занимает Мордовия. За октябрь 2022 года там родилось 405 детей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В целом в Приволжском федеральном округе в октябре родилось 19 157 детей. Это на 14,1 меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, в сентябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3 394 новорожденных. Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина