Пользователи российских банков жалуются на масштабные сбои в работе приложений
Клиенты «Тинькофф банка» столкнулись с трудностями при входе в мобильный банк, приложение сообщает об ошибке входа. Проблема наблюдается в том числе и в Казани.
Три четверти (74%) столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк. Четверть клиентов (23%) жалуются на перебои в работе приложения, а 4% — на сбой в работе сайта.
Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Алапаевска. Также в СМИ сообщают о похожих жалобах клиентов «Альфа-банка» и «Райффайзенбанка».
Напомним, в начале этой недели российский банк ВТБ сообщил, что попал под крупнейшую DDoS-атаку. Тогда у пользователей могли возникнуть неполадки при работе с банковскими приложениями.
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