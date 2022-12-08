В Набережных Челнах задержали начальника отделения БЭП в ОП «Автозаводский»

В Набережных Челнах задержали начальника отделения БЭП в ОП «Автозаводский» Дениса Еремасова. Об этом пишут Сhelny-biz.

По информации издания, Еремасова подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Следствие предполагает, что эти деньги предназначались за «крышевание» игорного бизнеса. Сам полицейский задержан накануне.

Факт задержания «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МВД по Татарстану. Предварительно установлено, что полицейский подозревается в получении 50 тысяч рублей за покровительство незаконной игорной деятельности.

Руководство МВД по Татарстану назначило служебную проверку по данному факту. В случае подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке, заверили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года Набережночелнинский суд вынес приговор в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Желая искусственно улучшить показатели выявляемости административных правонарушений, они задержали местного жителя и сфальсифицировали доказательства по делу по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП РФ). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год каждому.



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Айрат Назипов