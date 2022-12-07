Путин поручит рассмотреть предложения СПЧ о деятельности НКО

Фото: кадр прямого эфира/youtube.com

Член Совета по правам человека Светлана Маковецкая на совещании СПЧ с президентом России Владимиром Путиным заявила, что до сих пор не приведены в соответствие ГК РФ положения базового закона о НКО от 1996 года, касающиеся создания и ликвидации некоммерческих организаций. В результате возникает большое количество противоречий, порождая самую разнообразную практику о деятельности НКО.

Она отметила, что в некоторых случаях даже сложно зарегистрировать НКО. Так, например, ГК считает, что высший орган управления — собрание участников, а базовый закон считает, что никакие участники не могут принимать участие в управлении, это должны делать только члены НКО.

— Имеет смысл <...> принять новый базовый законопроект, регулирующий деятельность негосударственных некоммерческих организаций, — отметила Маковецкая.

В некоторых случаях автономные НКО не могут сформировать изменения в документах. Это могут сделать только учредители, а с ними может быть потеряна связь. В таком случае могут возникать проблемы и с ликвидацией НКО, тогда органы управления должны обращаться в суд для решения вопроса по самоликвидации.

Светлана Маковецкая предложила ввести норму, когда по решению органов управления лицо может быть исключено из состава учредителей НКО: в случае смерти, ликвидации или утраты связи с организацией.

— Деятельность НКО является чрезвычайно важной для нашей страны. <...> Все-таки НКО часто оказываются более эффективными [чиновничьего аппарата], потому что работают не за деньги, — отметил Путин.

Глава государства поручит Минюсту вместе с главным правовым управлением АП рассмотреть предложения, который подготовила Маковецкая.

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