Странам ЕС не удалось согласовать новый пакет финансовой помощи Украине

Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи Украине на сумму в €18 миллиардов на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов, председательствующий в совете ЕС Чехии, Збынек Станюра, пишет «РИА Новости».

По информации Politico, против данной возможности выступила Венгрия. Збынек Станюра подчеркнул, что цель остается прежней — начать перечислять [средства] Украине в начале января.

В заключение он сказал, что ЕС будет стараться найти решение сложившейся ситуации. В апреле Евросоюз выделил €50 миллионов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины.

В начале недели представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность ввести девятый пакет санкций против России. Они хотят ввести рестрикции в отношении сферы технологий, финансов и медиа. В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.

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Антон Гаврилов