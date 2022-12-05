В Казани задержали наркозакладчиков после обращения жителей

В Казани сотрудники полиции задержали закладчиков наркотиков после обращения жителей, об этом сообщили в официальном аккаунте префектуры «Старый город» в Telegram.



О помощи сотрудников префектуры «Старый город» во время выездных собраний в рамках программы «Наш двор — 2023» попросили жители дома по ул. Фатиха Карима и ул. Татарстан. Они сообщили, что на территории их дома распространяют закладки с запрещенными веществами.

Сотрудники префектуры связались с МВД по Татарстану и передали полученную информацию о закладчиках. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК Управления МВД России по Казани задержали подозреваемых.

Оказалось, что наркотики распространяли также на ул. Сары Садыковой и ул. Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 4 706 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По количеству выявленных наркопреступлений Татарстан занял 7-е место среди регионов России.

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Маргарита Головатенко