Глава РАО назвала отсутствие функциональной грамотности причиной высокой нагрузки на школьников

В России существует проблема высокой нагрузки в школах из-за отсутствия функциональной грамотности. Об этом «РИА Новости» заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

— Я считаю, что эта проблема действительно есть. Огромное количество времени школьники тратят на приготовление домашнего задания. Я всегда повторяю: на это есть две причины — это отсутствие функциональной грамотности, то есть «не можем понять то, что видим и читаем», «не можем тезисно передать, что написано в учебнике», а второй момент — не всегда хватает возможностей переключиться, — отметила она.

Кроме того, по словам Васильевой, сейчас детям не хватает «эстетического» воспитания. Ребенку было бы проще учиться, если бы он чаще переключался на другие занятия, например, на спорт или творчество.



29 ноября на форуме «Подростки 360°» представили результаты одноименного исследования. Согласно ему, высокая учебная нагрузка — важная проблема не только для детей, но и для родителей. Исследование проводилось с июня по сентябрь текущего года.

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Елизавета Пуншева