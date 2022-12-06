Исследование: при отмене льготной ипотеки платеж составит 72% семейного дохода в 2023 году

В Казани льготная ипотека занимает в среднем 54% семейного дохода. Об этом сообщает «Циан» и сервис hh.ru.



В среднем минимально возможный взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. В среднем ипотека на первичном рынке длится 306 месяцев, это больше чем 25 лет. При данных условиях в крупных городах ипотека занимает примерно 35% от дохода семьи



В случае завершения господдержки покупателей первичного рынка ипотечные ставки повысятся до уровня 10,5—11% годовых. При таких условиях в Казани стандартная ипотека будет занимать в среднем 72% от дохода семьи.

В Москве максимальная финансовая нагрузка составит 46% от семейного бюджета, 44% — в Нижнем Новгороде, 23% — в Саратове, 25% — в Челябинске.

Фото: pxhere.com

— Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год — на 6%. При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем. А при наличии аренды платить ипотеку — сложно реализуемый сценарий для средней российской семьи даже в крупном городе — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru, Наталья Данина

Напомним, в ноябре замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря. По его словам, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.



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Диана Фатыхова