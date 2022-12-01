Банк России ужесточит регулирование ипотеки при сохранении негативных тенденций

Банк России может дополнительно ужесточить регулирование выдачи ипотеки в случае сохранения негативных тенденций, сообщается в обзоре регулятора.



— В случае сохранения этих тенденций Банк России ужесточит регулирование: в части макропруденциальных мер может потребоваться повышение надбавок по ипотечным кредитам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, в части микропруденциальных мер — повышение требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря. По его словам, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

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Маргарита Головатенко