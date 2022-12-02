В Татарстане стали бережнее относиться к технике

В Татарстане стали чаще ремонтировать технику, также увеличился спрос на услуги восстановления одежды, обуви. Об этом сообщают аналитики Big Data МТС и маркетплейса услуг YouDo.com.

По данным исследования время использования гаджетов растет, средний срок владения телефоном в этом году вырос на 6%. Спрос на услуги ремонта цифровой техники увеличился на 16%.

В Казани за ремонт техники стали платить больше на 19%, в Уфе на 14%, в Москве на 4%, в Санкт-Петербурге 3%. Вместе со спросом также повысилась средняя цена. В Казани она составила 2187 рублей, в Уфе — 2204 рубля, в Санкт-Петербурге — 2271 рубль.



Фото: pxhere.com

Траты жителей в 2022 году также возросли на ремонт одежды на 6%, на ремонт обуви на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Компьютерную технику стали ремонтировать на 20% чаще, чем в прошлом году, бытовую технику на 11% чаще.

Напомним, менеджер по эксплуатации и интеграционному тестированию «МегаФона» Антон Федин рассказал о способах продлить «жизнь» зарядки батареи на телефоне.



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Диана Фатыхова