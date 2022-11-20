Эксперт рассказал, как сэкономить заряд аккумулятора

Менеджер по эксплуатации и интеграционному тестированию «МегаФона» Антон Федин рассказал о способах продлить «жизнь» зарядки батареи на телефоне.



— В холода многие смартфоны разряжаются быстрее обычного, а в некоторых случаях могут и вовсе отключиться в самый неожиданный момент. Все дело в том, что литийионные аккумуляторы, которые устанавливаются в устройствах, не всегда справляются с работой при низких температурах. Причина кроется в химических реакциях, происходящих в батарее на морозе: замедляется ионный обмен, увеличивается внутреннее сопротивление, — отметил он.



По его словам, чем новее модель смартфона, тем меньше рисков, что заряд аккумулятора будет реагировать на холод.

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Антон Федин также поделился несколькими секретами:



Держать телефон во внутреннем кармане одежды. В сумке он замерзнет гораздо быстрее.

Стараться не держать на холоде длительное время.

Не забывать заряжать смартфон перед выходом из дома.

Как рассказал менеджер, прежде чем поставить телефон на зарядку, стоит нагреть его до комнатной температуры. Таким образом «жизнь» батареи будет продлена.

Напомним, старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко сообщил, что допускается использовать провод или адаптер от другого телефона, если он имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже.



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Диана Фатыхова