В Казани произошел пожар в одном из магазинов по проспекту Ямашева — пострадавших нет

Сегодня днем в казанские службы спасения поступило сообщение о пожаре в пристрое по проспекту Ямашева, 76. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что возгорание произошло в магазине купальников. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в помещении магазина и на его кровле. Пострадавших нет.

В начале этой недели пожар также произошел в казанском супермаркете «Бристоль» на улице Даурской, 37. В здании горели потолок и товар в подсобке на площади 3 кв. метра. Пять сотрудников магазина самостоятельно вышли наружу до прибытия пожарных подразделений. Обошлось без пострадавших.

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Максим Кокунин