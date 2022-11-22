В казанском супермаркете «Бристоль» произошел пожар — пострадавших нет

Сегодня в Казани произошел пожар в супермаркете «Бристоль» на улице Даурской, 37. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 12.21. Горели потолок и товар в подсобке на площади 3 кв. метра. Пять сотрудников магазина самостоятельно вышли наружу до прибытия пожарных подразделений.

Пожарные смогли потушить огонь уже к 12.41. Обошлось без пострадавших, отметили в пресс-службе.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в начале месяца пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на Космонавтов, 18 в Советском районе Казани. Пострадал молодой мужчина 1999 года рождения.



В квартире на четвертом этаже горела кухонная мебель. Площадь пожара составила 4 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



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Максим Кокунин