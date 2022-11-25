Международная премия имени Марковникова присуждена Валерию Чарушину
В 2022 году Международная премия имени Владимира Марковникова за выдающийся вклад в области органической химии присуждена академику Валерию Чарушину. Академик получил звание лауреата премии. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Валерий Чарушин — академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук.
Напомним, Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова в августе 2020 года. Она присуждается за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии». Согласно документу, премия Марковникова будет присуждаться один раз в два года.
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