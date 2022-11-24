СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.



Ранее «РИА Новости» писали, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника.

— Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Известно, что по предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани, 66-летний мужчина из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения, они скончались на месте.

Сообщается, что фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью.

В конце сентября в Набережных Челнах неизвестный стрелял в двух подростков на территории заброшенного здания. Они получили телесные повреждения, сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану.

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Илина Хакимова