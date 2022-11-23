В Татарстане завершили ремонт дороги Столбище — Атабаево

Фото: Миндортранс Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана завершили ремонт дороги Столбище — Атабаево на участке от км 1,0 до км 1,3. Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает Миндортранс республики.



Протяженность дорожных работ составила 0,543 км. На объекте разобрали существующее асфальтобетонное покрытие, устроили насыпь земляного полотна, подстилающего слоя из песка, основания из ЩПС С-4 и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32ОТ, уложили нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия, а еще укрепили обочины щебнем.

На участке установили 46 дорожных знаков, нанесли дорожную разметку и провели наружное освещение.

Фото: Миндортранс Татарстана

К реконструкции участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания дороги аэропорт «Казань» — Столбище приступили в начале июня. В июле завершили работы по устройству насыпи земляного полотна.



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Маргарита Головатенко