В Татарстане на создание каталога памятников исламской культуры потратят 1,3 миллиона

Национальный музей Республики Татарстан на создание каталога «Памятники исламской культуры в собрании Национального музея Республики Татарстан» потратит 1,3 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок на участие в тендере — 30 ноября 2022 года.

Издание представляет собой иллюстрированный каталог «Памятники исламской культуры в собрании Национального музея Республики Татарстан», в котором представлены цветные изображения музейных предметов и научные тексты с описанием этих предметов.

Исполнитель должен разработать концепцию каталога и согласовать ее с заказчиком. Каталог должен содержать: вступительное слово, обзорные статьи по коллекциям и по отдельным музейным предметам, научные описания экспонатов, фотографии экспонатов с подписями к ним, возможен глоссарий иллюстрированный или без иллюстраций.

Предоставляется лицензия на использование интеллектуальной собственности с момента подписания договора сроком на 5 лет. Услуги осуществляются с использованием материалов и оборудования. Оплата работы художника-дизайнера входит в НМЦК.

Напомним, Национальный музей Республики Татарстан — научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение в Казани. Является ведущим музейным центром и крупнейшим культурно-историческим музеем в Поволжье. Торжественное открытие музея состоялось 5 апреля 1895 года.

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Диана Фатыхова