В Казани на выполнение расчистки реки Ноксы потратят 14,9 миллиона рублей

Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани проведет разработку проектно-сметной документации на выполнение мероприятий по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани за 14 949 096 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявку можно подать до 7 декабря 2022 года. Тендер действует с сегодняшнего дня по 1 марта 2023 года. Протяженность реки Ноксы — 26 тысяч метров. В объемы работ входят выполнение проектных работ и инженерно-геологических изысканий, прохождение экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости. На разработку документов выделено 1,5 месяца, на прохождение экспертизы 1 месяц.



Также необходимо предусмотреть оценку объемов строительного мусора, подлежащего вывозу, определить класс его опасности, дать рекомендации по обращению с излишками грунта. Гарантии выполненных работ 24 месяца с момента подписания документа.

Фото: kzn.ru

В сентябре сообщалось, что инициатива по экореабилитации реки Ноксы, озвученная Татарстанским отделением Российского экологического общества, возглавляемого депутатом Госсовета Азатом Зиганшиным, нашла отклик у руководства Казани и республики. После тщательной проработки проект планируется представить на включение в национальный проект «Экология».



Уже проведено более 25 обследований территории акватории реки, выявлены наиболее проблемные места. Совместно с представителями руководства Казани, Минстроем, проектантами, продумываются шаги по реабилитации водного объекта.

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Диана Фатыхова