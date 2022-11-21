Вирусолог о новом варианте «омикрона» — «грифоне»: «Не помню, чтобы вещи так быстро расползались»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новые варианты штамма коронавируса «омикрон» гораздо быстрее распространяются и заражают людей. Наиболее опасным считается «грифон». Об этом сообщает «Лента.ру».

— В последнее время считается все-таки, что быстрее распространяется «грифон», хотя мне казалось это уже невероятным. Я, честно говоря, кроме венесуэльского энцефалита лошадей, не помню, чтобы вещи так быстро расползались, — рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как говорит вирусолог, «грифон» пришел в Европу и в некоторых странах увеличилась смертность, однако пока неизвестно, связаны ли эти события.

— Если окажется, что именно появление «грифона» вызывает увеличение летальности, то это очень неприятный признак, но это может быть связано и с сезонностью. Летом все-таки болезнь легче перенести, она меньше осложнена какими-то сопутствующими моментами, — высказался он.

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрировали случаи заболевания новыми вариантами коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («цербер»). Как отметили в ведомстве, они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты COVID-19, передаются от человека к человеку.

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Диана Фатыхова